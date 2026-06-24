लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: एक्शन में योगी सरकार, 15 मौतों के बाद 6 पीसीएस अफसरों और 19 इंजीनियरों पर गिरेगी गाज

Lucknow Fire Incident
Lucknow Fire Incident: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की जान जाने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 19 इंजीनियरों और 6 प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों सहित कुल 25 अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
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