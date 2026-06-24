Air India: दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट पाकिस्तान कैसे पहुंच गई? चूक कहां हुई? खड़े हो रहे कई सवाल

एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जाने वाली फ्लाइट AI479 के क्रू ने अमृतसर एयरपोर्ट पर गो-अराउंड के दौरान गलती से पाकिस्तान के एयरस्पेस में थोड़ी दूरी तक प्रवेश कर लिया था। इस घटना की जानकारी रेगुलेटरी अथॉरिटी को दे दी गई है और इसकी आंतरिक जांच की जा रही है। एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा प्राथमिकता है।