Air India: दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट पाकिस्तान कैसे पहुंच गई? चूक कहां हुई? खड़े हो रहे कई सवाल

एयर इंडिया फ्लाइट कैंसिल (X)
Delhi-Amritsar Flight Entered Pakistani Airspace: दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया (Air India) की फ्लाइट AI479 रात के समय पाकिस्तान की सीमा में चली गई। यह घटना उस समय हुई, जब अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग स्लॉट नहीं मिलने के कारण विमान को गो-अराउंड प्रक्रिया के तहत दोबारा उड़ान भरनी पड़ी। इस दौरान फ्लाइट कुछ समय के लिए पाकिस्तानी एयरस्पेस में पहुंच गई।
एयर इंडिया ने इस घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और इससे संबंधित एजेंसियों को भी रिपोर्ट किया गया है।
एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जाने वाली फ्लाइट AI479 के क्रू ने अमृतसर एयरपोर्ट पर गो-अराउंड के दौरान गलती से पाकिस्तान के एयरस्पेस में थोड़ी दूरी तक प्रवेश कर लिया था। इस घटना की जानकारी रेगुलेटरी अथॉरिटी को दे दी गई है और इसकी आंतरिक जांच की जा रही है। एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा प्राथमिकता है।
एयरबस A321- (फ्लाइट AI-463) ने सोमवार रात 9:18 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। इसे रात 10:30 बजे अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरना था। लेकिन अमृतसर एयरपोर्ट पर भारी भीड़ और तत्काल लैंडिंग स्लॉट न मिलने की वजह से विमान को गो-अराउंड करना पड़ा। इसी प्रक्रिया के दौरान विमान कुछ देर के लिए पाकिस्तानी एयरस्पेस में चला गया।
जैसे ही यह स्थिति बनी, पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने विमान को अलर्ट किया। इसके बाद विमान तुरंत भारतीय एयरस्पेस में लौट आया। किसी भी तरह की आपात स्थिति या खतरे की बात सामने नहीं आई है। स्थिति सामान्य होने के बाद विमान को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई।
यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब करीब एक महीने पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की एक फ्लाइट भी मौसम खराब होने के कारण भारतीय एयरस्पेस में प्रवेश कर गई थी और उसे वापस अपने रूट पर भेजा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच एयरस्पेस पहले से ही प्रतिबंधों के चलते सीमित है, खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्थिति और सख्त हो गई थी।
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