‘बिना विलय किसी गुट को न मिले मान्यता’, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर बोले शिवसेना (UBT) सांसद अनिल देसाई

यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के हमारे छह सांसदों ने पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। अनिल देसाई और मैंने पिछले सप्ताह लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और इस मामले में एक अनुरोध प्रस्तुत किया। उस अनुरोध में हमने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या सांसद व्यक्तिगत रूप से या समूह में आपके पास आकर कहता है कि वे पार्टी छोड़ना चाहते हैं, तो आपको संविधान की रक्षा करनी चाहिए। यही हमारी अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि यूबीटी गुट ने अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि बागी सांसदों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले उनका पक्ष सुना जाए।