दिल्ली के नंद नगरी में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू टूरिस्ट बस ने कई वाहनों को रौंदा, 1 की मौत

Delhi Nand Nagri accident: दिल्ली के नंद नगरी इलाके में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दहशत फैला दी। फ्लाईओवर से उतर रही एक अनियंत्रित टूरिस्ट बस ने लाल बत्ती पर खड़े कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।