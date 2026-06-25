24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पासपोर्ट भी नहीं है नागरिकता का सबूत, फिर भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कौन-सा डॉक्यूमेंट मान्य?

Passport News: विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं। ऐसे में सवाल है कि आधार, वोटर आईडी और पैन के बाद भारतीय नागरिकता आखिर किससे साबित होती है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jun 25, 2026

passport not citizenship proof

पासपोर्ट नहीं है नागरिकता का सबूत(एआई फोटो- चैट जीपीटी)

MEA Passport Statement: आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता, यह बात पहले से साफ है। अब विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। मंत्रालय के अनुसार पासपोर्ट मूल रूप से एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं। इसके बाद यह सवाल फिर तेज हो गया है कि अगर आधार, पैन, वोटर आईडी और अब पासपोर्ट भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हैं, तो आखिर भारतीय नागरिकता साबित कैसे होती है?

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट पर क्या कहा?


हर साल 24 जून को भारत में पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया अब काफी तेज हुई है। पुलिस वेरिफिकेशन को छोड़कर पासपोर्ट जारी करने में औसतन छह वर्किंग-डे लगते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में आवेदकों का औसत समय 45 मिनट से कम बताया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, 2025 में 1.5 करोड़ से ज्यादा पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं दी गईं, जिनमें 1.39 करोड़ केवल पासपोर्ट थे। देशभर में अब 545 पासपोर्ट केंद्र हैं, जबकि 10 साल पहले इनकी संख्या 77 थी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि पिछले साल 10 नए पीओपीएसके खोले गए थे और इस साल भी 10 नए केंद्र खोले जाएंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट का मकसद अंतरराष्ट्रीय यात्रा और विदेश में भारतीय की पहचान स्थापित करना है। इसी वजह से मंत्रालय ने साफ किया कि इसे नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना जाना चाहिए।

आधार, पैन, वोटर आईडी भी क्यों नहीं माने जाते नागरिकता का प्रमाण?


आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि यह पहचान का डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का नहीं। वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड या अन्य सामान्य पहचान डॉक्यूमेंट भी अपने-अपने प्रशासनिक या सेवा संबंधी कामों के लिए होते हैं, लेकिन ये अपने आप में भारतीय नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माने जाते। हाल के वर्षों में अदालतों और सरकारी पक्ष की दलीलों में यही बात बार-बार सामने आई है कि नागरिकता का सवाल सिर्फ किसी एक पहचान पत्र से तय नहीं होता।

फिर भारत में नागरिकता साबित कैसे होती है?


भारत में आम भारतीय नागरिकों को अलग से कोई 'सिटिजनशिप सर्टिफिकेट' जारी नहीं किया जाता। यानी जन्म से भारतीय नागरिक लोगों के पास ऐसा कोई एक सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं होता, जिसे 'नागरिकता प्रमाण पत्र' कहा जाए। नागरिकता का सवाल भारतीय नागरिकता कानून, खासकर नागरिकता अधिनियम 1955, के प्रावधानों के आधार पर तय होता है।

जन्म प्रमाणपत्र क्यों बन जाता है सबसे अहम डॉक्यूमेंट?


व्यवहारिक तौर पर भारत में जन्मे व्यक्ति के लिए जन्म प्रमाणपत्र सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है, क्योंकि इससे यह साबित किया जा सकता है कि उसका जन्म भारत में हुआ। जन्म प्रमाणपत्र आमतौर पर ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम जैसी स्थानीय संस्थाओं की ओर से जारी किया जाता है। मूलतः ऐसा माना जाता है कि चुकी जन्म भारत में हुआ है तो वे भारत के नागरिक हो गए।

भारत-अमेरिका में ट्रेड डील की तैयारी! AI और फ्यूचर टेक में बढ़ाएंगे सहयोग, USTR ने किया बड़ा खुलासा

ये भी पढ़ें
Jamieson Greer

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Jun 2026 01:06 am

Published on:

25 Jun 2026 12:56 am

Hindi News / National News / पासपोर्ट भी नहीं है नागरिकता का सबूत, फिर भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कौन-सा डॉक्यूमेंट मान्य?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली के नंद नगरी में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू टूरिस्ट बस ने कई वाहनों को रौंदा, 1 की मौत

Delhi accident news
राष्ट्रीय

कोलकाता के ताराताला हादसे मामले में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार, शेड गिरने से पांच नागरिकों की हुई थी मौत

Kolkata news
राष्ट्रीय

CRPF Jawan Commits Suicide: सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या, जम्मू-कश्मीर में था पदस्थ, पत्नी से झगड़े के बाद रस्सी लेकर चढ़ गया था पेड़ पर

CRPF jawan commits suicide
अंबिकापुर

‘बिना विलय किसी गुट को न मिले मान्यता’, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर बोले शिवसेना (UBT) सांसद अनिल देसाई

Shiv Sena UBT MP Anil Desai
राष्ट्रीय

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: एक्शन में योगी सरकार, 15 मौतों के बाद 6 पीसीएस अफसरों और 19 इंजीनियरों पर गिरेगी गाज

Lucknow Fire Incident
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.