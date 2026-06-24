Passport: भारतीय यात्रियों को बड़ी राहत, 27 देशों में फ्री वीजा एंट्री, 66 देशों में E-Visa की सुविधा

विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया ने कि पासपोर्ट प्रक्रिया को पहले के मुकाबले काफी आसान बनाया गया है। पुलिस सत्यापन को छोड़कर पासपोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने में अब करीब 6 दिन का समय लगता हैं। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) पर लोगों को अब 45 मिनट से भी कम समय में सेवाएं मिल रही हैं। अधिकारी ने कहा कि हमने पिछले साल 10 POPSK खोले थे और इस साल 10 और खोले जाएंगे।