अरविंद केजरीवाल का दावा, बोले- जहाजों में 68 भारतीय सवार थे, डोनाल्ड ट्रंप को बताया बेरहम हत्यारा

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, 'डोनाल्ड ट्रंप, आपको भारतीयों की जान जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप एक कायर, बेरहम हत्यारे हैं। यह दुख की बात है कि PM मोदी चुप हैं, लेकिन जल्द ही, भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिलेगा जो आपको आपके गलत कामों की सजा देगा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने अलग-अलग दिनों में ऐसे वाणिज्यिक जहाजों पर कार्रवाई की, जिन पर भारतीय नागरिक मौजूद थे। उनके मुताबिक तीन जहाजों में कुल 68 भारतीय सवार थे और इस पूरी घटना में तीन भारतीयों की जान चली गई।