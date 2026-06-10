USA-Iran War: ईरान के पास बचने का मौका था, उसने गंवा दिया, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, अब अमेरिका नहीं रुकेगा

जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के एयर डिफेंस और राडार सिस्टम को निशाना बनाते हुए 20 अलग-अलग ठिकानों पर 'सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स' की थीं। इसके जवाब में बुधवार को ईरान ने फारस की खाड़ी (Persian Gulf) में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दीं। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी ठिकाने पर सीधे हथियार गिरने या भारी नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन ट्रंप के इस ताजा बयान के बाद अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है।