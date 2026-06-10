Russia-Ukraine War: 900 किमी दूर रूस में यूक्रेन ने की मिसाइल स्ट्राइक, हथियारों का कारखाना हुआ तबाह

इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस तबाही की जानकारी दी। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के FP-5 फ्लेमिंगो ने चेबोक्सारी में एक मिलिट्री प्लांट पर हमला किया, जो सेना को ड्रोन और मिसाइल के पार्ट्स सप्लाई करता है। वहीं जेलेंस्की ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में मिसाइल को टारगेट की तरफ बढ़ते और फिर मिलिट्री प्लांट से उठते हुए धुएं के काले बादलों को साफ देखा जा सकता है। यूक्रेनी सेना ने बाद में पुष्टि की कि रूस के इस वीएनआईआईआर-प्रोग्रेस (VNIIR-Progress) प्लांट में भीषण आग लग चुकी है।