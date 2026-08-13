‘किसी सरकार को इतना डरा-सहमा पहली बार देखा’, सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

गौरव गोगोई ने कहा कि उन्होंने संसद के कई सत्र देखे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि सत्ताधारी सरकार मानसून सत्र के दौरान इतनी डरी हुई थी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन की कार्यवाही से दूर रहे और पूरे सत्र में उनकी अनुपस्थिति नजर आई। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार के इस रवैये से यह सवाल उठता है कि जब संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में मौजूद क्यों नहीं रहे।