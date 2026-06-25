Air Suvidha Portal: इबोला से प्रभावित देशों से भारत आने वालों के लिए सरकार ने शुरू किया एयर सुविधा पोर्टल

एयर सुविधा पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल पहले कोरोना महामारी के दौरान यात्रियों की सेल्फ-डिक्लेरेशन और स्वास्थ्य जानकारी एकत्र करने के लिए किया गया था। अब ईबोला के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसे एक बार फिर एक्टिव कर दिया गया है। यात्रियों को इस पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पिछले 21 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री, स्वास्थ्य स्थिति और कंटक डिटेल्स भरनी होती है। यह जानकारी एयरलाइंस, इमिग्रेशन और हेल्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाती है, जिससे बीमारी के संदिग्ध मामलों की आसानी से पहचान और ट्रैकिंग हो सके।