हैदराबाद में SIR अभियान पर सियासी घमासान, ओवैसी ने उठाए दस्तावेज नियमों पर सवाल

Special Intensive Revision in Hyderabad: हैदराबाद में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने इस प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताते हुए इसे आम नागरिकों के लिए जटिल और बहिष्करणकारी बताया है। हैदराबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने कहा कि मतदाता सूची सत्यापन के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों की शर्तें व्यवहारिक नहीं हैं, जिससे बड़ी संख्या में नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।