पाकिस्तान जाकर जैश कमांडर से शादी करने वाली थी राजस्थान की महिला, UAPA के तहत मामला दर्ज, जांच में नए खुलासे

Jaipur Woman Babita Dhakar Arrested Jaish Connection: पाकिस्तान जाकर जैश-ए-मोहम्मद के एक सदस्य से शादी की तैयारी कर रही जयपुर की 38 वर्षीय महिला की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई यूजर्स इस मामले को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और इसे देश की आंतरिक सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। इसी बीच राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच के मुताबिक, बबीता धाकड़ उर्फ 'खदीजा' कथित तौर पर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान जाने की योजना बना रही थी। उसे गैरकानूनी गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और वह 27 जून तक पुलिस रिमांड पर है।