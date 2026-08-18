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AAP का आरोप- विधायक कुलदीप कुमार को सुबह 4 बजे घर से ले गए, ठिकाने की जानकारी नहीं

Delhi News: AAP ने विधायक कुलदीप कुमार को घर से कथित तौर पर जबरन ले जाने का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि सफाईकर्मी अनिल कुमार की हत्या के बाद मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे विधायक को सुबह सादे कपड़ों में पहुंचे लोग अपने साथ ले गए।
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भारत

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Ashib Khan

Aug 18, 2026

Saurabh Bharadwaj

आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज (Photo-IANS)

Delhi AAP Protest: आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने विधायक कुलदीप कुमार को कथित तौर पर उनके आवास से जबरन ले जाने का आरोप लगाया है। AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि मंगलवार सुबह करीब 4 बजे सादे कपड़ों में दिल्ली के करीब 20 लोग कुलदीप कुमार के घर पहुंचे और उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले गए।

AAP विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि कुलदीप कुमार दिल्ली नगर निगम (MCD) के सफाईकर्मी की कथित हत्या के बाद उसके परिवार को मुआवजा देने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन मुलाकात के बजाय विधायक को ही उनके घर से ले जाया गया।

DCP कार्यालय पहुंच रहे संजीव झा

AAP नेता भारद्वाज ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि दिल्ली AAP के उपाध्यक्ष और विधायक संजीव झा कुलदीप कुमार के बारे में जानकारी लेने के लिए पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) कार्यालय पहुंच रहे हैं। AAP ने आरोप लगाया कि पुलिस मृत सफाईकर्मी के अंतिम संस्कार को भी कथित तौर पर जबरन कराने की कोशिश कर रही है।

1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग

AAP के मुताबिक, सफाईकर्मी की हत्या के बाद कर्मचारी पिछले दो दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए।

पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस अस्पताल से मृतक का शव उसके परिवार के घर लेकर पहुंची और तत्काल अंतिम संस्कार कराने के लिए परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था।

कुलदीप कुमार की टीम ने की प्रदर्शन जारी रखने की अपील

कुलदीप कुमार की टीम ने फेसबुक पोस्ट के जरिए समर्थकों से अपील की कि जब तक अनिल को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक प्रदर्शन जारी रखा जाए। लोगों से लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचने की भी अपील की गई।

टीम की ओर से आरोप लगाया गया कि सुबह करीब 4 बजे 30 से 40 लोग विधायक के आवास पर पहुंचे। उन्होंने कुलदीप कुमार को अपने साथ ले जाने के साथ ही घर के बाहर लगे CCTV कैमरे का DVR भी निकाल लिया। टीम ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि विधायक को ले जाने वाले लोग दिल्ली पुलिस के कर्मचारी थे या कोई अन्य लोग। पोस्ट में दावा किया गया कि फिलहाल कुलदीप कुमार के ठिकाने की जानकारी नहीं है।

16 अगस्त को हुई थी सफाईकर्मी अनिल कुमार की हत्या

यह पूरा मामला दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में 16 अगस्त को 27 वर्षीय MCD सफाईकर्मी अनिल कुमार की कथित हत्या से जुड़ा है। बताया गया कि अनिल कुमार सफाई का काम कर रहे थे, तभी उन पर चाकू से हमला किया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक, CCTV फुटेज में कथित चाकूबाजी की घटना कैद हुई है। जांचकर्ता फुटेज और अन्य साक्ष्यों की मदद से आरोपी की पहचान और तलाश में जुटे हैं।

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Updated on:

18 Aug 2026 11:52 am

Published on:

18 Aug 2026 11:52 am

Hindi News / National News / AAP का आरोप- विधायक कुलदीप कुमार को सुबह 4 बजे घर से ले गए, ठिकाने की जानकारी नहीं

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