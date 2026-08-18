AAP का आरोप- विधायक कुलदीप कुमार को सुबह 4 बजे घर से ले गए, ठिकाने की जानकारी नहीं

टीम की ओर से आरोप लगाया गया कि सुबह करीब 4 बजे 30 से 40 लोग विधायक के आवास पर पहुंचे। उन्होंने कुलदीप कुमार को अपने साथ ले जाने के साथ ही घर के बाहर लगे CCTV कैमरे का DVR भी निकाल लिया। टीम ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि विधायक को ले जाने वाले लोग दिल्ली पुलिस के कर्मचारी थे या कोई अन्य लोग। पोस्ट में दावा किया गया कि फिलहाल कुलदीप कुमार के ठिकाने की जानकारी नहीं है।