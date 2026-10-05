संजय दत्त के ‘शांति’ वाले बयान का नाना पटोले ने किया समर्थन, बोले- इंडिया में हर कोई अनसेफ है

इस बीच सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ने के बाद संजय दत्त ने अपनी बात स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि शो में हुई बातचीत पहले से तय स्क्रिप्ट के अनुसार थी। इसका उद्देश्य हल्का-फुल्का और मनोरंजक माहौल बनाना था। दत्त ने कहा कि उनका इरादा किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बातों को उस संदर्भ से अलग समझा गया, जिसमें वे कही गई थीं। ‘मुन्ना भाई’ अभिनेता ने अपनी फिल्मों के ह्यूमर और ‘गांधीगिरी’ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों के पीछे प्यार, अपनापन और सकारात्मकता का संदेश था। अब नाना पटोले के समर्थन के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है।