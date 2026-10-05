पंजाब में कानून-व्यवस्था पर BJP का AAP सरकार पर हमला, संबित पात्रा बोले- 48 घंटे में 4 हत्याएं

BJP Attacks AAP Government Punjab: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साध रही है। सोमवार को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी मान सरकार पर निशाना साधा।