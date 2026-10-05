दिग्विजय सिंह पर शाइना एनसी का पलटवार- चुनिंदा याददाश्त, राम मंदिर के लिए दान पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण

शाइना एनसी ने कहा कि 2019 में अदालत के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद 2021 में देशभर के करीब 12.5 करोड़ परिवारों ने अपनी श्रद्धा, आस्था और भक्ति के तौर पर राम मंदिर के लिए योगदान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे में ट्रस्ट की ओर से रसीद जारी करने और ऑडिट प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं है।