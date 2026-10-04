कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की चिराग पासवान ने की तारीफ, जानें क्या है पूरा मामला

वहीं राहुल गांधी के डिजिटल सत्याग्रह प्लेटफॉर्म पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता टीआर श्रीनिवास ने कहा कि राहुल गांधी लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक डिजिटल सत्याग्रह मंच शुरू करने की योजना बना रहे हैं। राहुल गांधी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा लिखा गया संविधान, संसद, संसदीय कार्यवाही और संसदीय समितियां देश के हर व्यक्ति की समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए पर्याप्त हैं।