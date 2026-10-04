राज्यसभा के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट, कोयल मल्लिक को बंगाल से बनाया प्रत्याशी

बीजेपी ने राज्य सभा चुनाव 2026 के लिए अपने दो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल से कोयल मल्लिक और उत्तराखंड से दिनेश आर्य को टिकट दिया है। दरअसल, राज्य सभा की 12 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा। इसमें यूपी की 10, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की एक-एक सीट है।