राज्यसभा के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट, कोयल मल्लिक को बंगाल से बनाया प्रत्याशी

पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह (Photo: IANS/File)
बीजेपी ने राज्य सभा चुनाव 2026 के लिए अपने दो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल से कोयल मल्लिक और उत्तराखंड से दिनेश आर्य को टिकट दिया है। दरअसल, राज्य सभा की 12 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा। इसमें यूपी की 10, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की एक-एक सीट है।
पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की राज्य सभा सीट पर बीजेपी की जीत मानी जा रही है। वहीं अब माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही यूपी की 10 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का जल्द ऐलान कर सकती है।
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