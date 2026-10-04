कैप्टन स्मित मच्छार के समर्थन में क्यों नहीं बोला गांधी परिवार? सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशाना

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के 'फर्स्ट फैमिली' की ओर से कैप्टन स्मित मच्छार को लेकर न कोई पोस्ट आया, न कोई बयान और न ही कोई प्रेस वक्तव्य। उन्होंने सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि बाटला हाउस मुठभेड़ के आरोपियों को लेकर जिस तरह संवेदना व्यक्त की गई थी, वैसी संवेदना कैप्टन स्मित मच्छार के मामले में दिखाई नहीं देती।