विजय की TVK ने थामा INDIA गठबंधन का हाथ, कांग्रेस बोली- तमिलनाडु में मजबूत होगी एकजुटता

उन्होंने आगे कहा कि हमने CEC (मुख्य चुनाव आयुक्त) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जिला स्तर पर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। सभी जिला मुख्यालयों में INDIA गठबंधन के दल प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में शामिल होने वाले नेताओं की सूची भी जारी की जाएगी। 15 अक्टूबर को चेन्नई जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा, जिसमें INDIA गठबंधन के सभी 7 दल शामिल होंगे।