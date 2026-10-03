‘पीएम मोदी और अमित शाह illegal प्रधानमंत्री-गृह मंत्री हैं’, कांग्रेस ने की बैलेट से चुनाव की मांग

SIR Controversy: वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खरगे ने मौजूदा चुनावों की वैधता पर सवाल उठाते हुए मोदी को 'अवैध प्रधानमंत्री' और शाह को 'अवैध गृह मंत्री' कहा। उन्होंने सरकारों को भंग कर बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने की मांग भी की। SIR को लेकर कांग्रेस पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए और इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। हाल ही में कांग्रेस कार्यसमिति ने भी SIR को रोकने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची में हुए बदलावों की जानकारी सार्वजनिक करने जैसी मांगें उठाई थीं।