Maharashtra News: 4 दिन से लापता यातायात पुलिसकर्मी की लॉज में संदिग्ध मौत, चिट्ठी में पत्नी को लेकर किया बड़ा खुलासा

इसके बाद लॉज कर्मचारियों ने तुरंत पोलादपुर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस उपनिरीक्षक सतीश पवार मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तथा ननावरे के परिजनों को दी गई। ननावरे के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। पुलिसकर्मी की संदिग्ध मौत की जानकारी मिलने पर महाड के पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप काले और पोलादपुर के सहायक पुलिस निरीक्षक विजय सुर्वे ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस को कमरे से एक चिट्ठी मिली है। मामले की जांच कर रहे पुलिस उपनिरीक्षक सतीश पवार के अनुसार, चिट्ठी में पारिवारिक विवाद का उल्लेख किया गया है।