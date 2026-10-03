‘देवेंद्र फडणवीस ही पीएम मोदी के उत्तराधिकारी’, संजय राउत का बड़ा दावा- संघ में चल रही चर्चा

PM Narendra Modi Successor: शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर बड़ा दावा किया है। राउत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में फडणवीस को उपप्रधानमंत्री बनाने और उन्हें नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनाने को लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगले तीन महीनों में देश की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।