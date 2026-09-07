‘फडणवीस मुगलों से भी बदतर’: मनोज जरांगे ने भाजपा को घेरा, बोले- राज ठाकरे से प्रचार कराकर उनके बेटे को ही हरा दिया

मनोज जरांगे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के मराठा नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कथित तानाशाही और अहंकार को सहन कर रहे हैं तो उन्हें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, “अगर मराठा नेता देवेंद्र फडणवीस का अहंकार और उनकी हिटलरशाही सहन कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी पर धिक्कार है। इतना अहंकारी शासक राज्य के लिए ठीक नहीं है। मैं भाजपा के नेताओं को भी यह समझने की सलाह देता हूं। शिंदे सरकार में एकनाथ शिंदे के मंत्रियों का फडणवीस क्या हाल कर रहे हैं, जरा अंदर जाकर देखिए।"