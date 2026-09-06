PM मोदी की तस्वीर हटाने के विवाद पर राज ठाकरे का बड़ा बयान, कहा- मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था

Amit Thackeray PM Modi Photo Row: पुणे के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दीवार से हटाने को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है। मनसे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने स्पष्ट किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले जैसे महान महापुरुषों की कतार में किसी अन्य व्यक्ति का स्थान नहीं हो सकता।