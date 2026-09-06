हरमन बराड़ के साथ डेटिंग की अफवाहों के बीच परमिश वर्मा ने पत्नी संग किया तलाक का एलान, जानें कौन हैं एक्स वाइफ गीत ग्रेवाल

परमीश वर्मा-गीत ग्रेवाल (फोटो सोर्स- Instagram/ parmishverma)
Parmish Verma-Geet Grewal Divorce: पंजाबी सिंगर और अभिनेता परमिश वर्मा ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए पत्नी गीत ग्रेवाल से तलाक की पुष्टि कर दी है। दोनों ने साल 2021 में शादी की थी और साल 2022 में बेटी सदा का जन्म हुआ। शादी से पहले भी दोनों लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट कर चुके थे। ऐसे में तलाक की खबर सामने आने के बाद अब गीत ग्रेवाल को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। आखिर कौन हैं गीत ग्रेवाल और क्या करती हैं?
गीत ग्रेवाल, जिन्हें गुनित ग्रेवाल के नाम से भी जाना जाता है, पेशे से कनाडाई वकील हैं। हालांकि उनकी उम्र से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कानून के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल की है। गीत ने यूनिवर्सिटी ऑफ लीसेस्टर से कानून में स्नातक की पढ़ाई की, जबकि क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ में मास्टर डिग्री हासिल की।
कानून के अलावा गीत ग्रेवाल राजनीति में भी सक्रिय रही हैं। उन्होंने कनाडा की राजनीति में कदम रखते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था।
गीत ग्रेवाल ने साल 2021 के कनाडाई संघीय चुनाव में ब्रिटिश कोलंबिया की मिशन-मात्सकी-फ्रेजर कैन्यन सीट से चुनाव मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। हालांकि इस चुनाव में उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार ब्रैड विस से हार का सामना करना पड़ा।
राजनीतिक अभियान के दौरान उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में आई थी। इसी दौरान परमिश वर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए गीत का समर्थन किया था। इसके कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई थीं।
परमिश वर्मा और गीत ग्रेवाल का रिश्ता शादी से पहले कई साल तक चला। अगस्त 2021 में परमिश ने सोशल मीडिया पर गीत के राजनीतिक अभियान के समर्थन में पोस्ट करके अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। इसके बाद अक्टूबर 2021 में दोनों ने सगाई की जानकारी भी साझा की।
20 अक्टूबर 2021 को दोनों ने कनाडा में शादी की। उनकी शादी पंजाबी मनोरंजन जगत के बीच भी चर्चा का विषय बनी थी। शादी के लगभग एक साल बाद 30 सितंबर 2022 को परमिश और गीत माता-पिता बने। उनकी बेटी का नाम सदा रखा गया।
साल 2026 की शुरुआत में परमिश वर्मा और गीत ग्रेवाल के रिश्ते में अनबन की अटकलें सोशल मीडिया पर सामने आने लगी थीं। हालांकि उस समय दोनों की ओर से रिश्ते को लेकर कोई स्पष्ट सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया था।
बाद में परमिश वर्मा का नाम अभिनेत्री और मॉडल हरमन बराड़ के साथ जोड़ा जाने लगा। दोनों के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हुईं। इसी वजह से परमिश को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। हालांकि इन चर्चाओं और तलाक के बीच किसी सीधे संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
अब परमिश वर्मा ने तलाक की पुष्टि कर दी है। वहीं, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक गीत ग्रेवाल ने इस मामले पर अभी सार्वजनिक तौर पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है। तलाक की पुष्टि के बाद एक बार फिर लोगों का ध्यान गीत ग्रेवाल के उस सफर पर गया है, जिसमें उन्होंने कानून की पढ़ाई से लेकर कनाडा की राजनीति तक अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की।
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