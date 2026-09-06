हरमन बराड़ के साथ डेटिंग की अफवाहों के बीच परमिश वर्मा ने पत्नी संग किया तलाक का एलान, जानें कौन हैं एक्स वाइफ गीत ग्रेवाल

Parmish Verma-Geet Grewal Divorce: पंजाबी सिंगर और अभिनेता परमिश वर्मा ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए पत्नी गीत ग्रेवाल से तलाक की पुष्टि कर दी है। दोनों ने साल 2021 में शादी की थी और साल 2022 में बेटी सदा का जन्म हुआ। शादी से पहले भी दोनों लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट कर चुके थे। ऐसे में तलाक की खबर सामने आने के बाद अब गीत ग्रेवाल को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। आखिर कौन हैं गीत ग्रेवाल और क्या करती हैं?