पीएम मोदी की तस्वीर हटाने पर मनसे के 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार, अमित ठाकरे पर भी केस, कहा- FIR पर बहुत गर्व है!

छत्रपति पुलिस थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस घटना के संबंध में मनसे के दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस जल्द ही ठाकरे से भी पूछताछ कर सकती है।