एक महीने से बुखार और इंफेक्शन, किडनी पर असर! बॉम्बे हॉस्पिटल ने बताया कैसी है अन्ना हजारे की तबियत

अन्ना हजारे ने सेना में सेवा देने के बाद अपना जीवन सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित किया। उन्होंने पिछले कई दशकों में ग्रामीण विकास, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया है। अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान अन्ना हजारे ने कहा था कि शांतिपूर्ण आंदोलन और लोकतांत्रिक बातचीत से हर शिकायत का समाधान किया जा सकता है। हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए उन्होंने सरकार से उनकी बात सुनने की अपील की थी।