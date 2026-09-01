महाराष्ट्र में फिर होगा बड़ा सियासी उलटफेर? सांसदों के बाद अब ठाकरे के 14 विधायकों पर नजर, शिंदे दिल्ली रवाना

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े सियासी उलटफेर की चर्चा तेज हो गई है। 'एबीपी माझा' की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ नेता के हवाले से दावा किया गया है कि शिवसेना (UBT) के 20 में से 14 विधायक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना में जाने की तैयारी में है और नवरात्रि से पहले वे शिंदे खेमे में शामिल हो सकते हैं। अगर यह सही साबित होता है, तो उद्धव ठाकरे के लिए यह दूसरा बड़ा राजनीतिक झटका होगा। इन चर्चाओं के बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा कई बड़े सियासी उलटफेर की ओर इशारा कर रहा है। यह दौरा गोपनीय बताया जा रहा है। शिंदे आज राज्य कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हुए।