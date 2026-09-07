शिंदे के पार्षद के खिलाफ फडणवीस सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जज बोले- ऐसे लोग सड़कों पर घूमने लायक नहीं

पुलिस के अनुसार, दही हांडी कार्यक्रम के दौरान कुछ 'गोविंदा' घायल हुए थे और उन्हें रिलीफ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मेडिकल बिल और इलाज को लेकर अस्पताल प्रबंधन तथा शिवसेना पदाधिकारियों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद अस्पताल के एक कर्मचारी के साथ कथित मारपीट की गई। अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जिला प्रमुख कुंदन संखे, विधायक राजेंद्र गावित के बेटे रोहित गावित समेत 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना ने महाराष्ट्र में डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।