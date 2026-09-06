शिंदे गुट के नेता की गुंडागर्दी! अस्पताल कर्मचारी को पीटा, घायल ‘गोविंदा’ के बिल को लेकर हुआ था विवाद

Shiv Sena Eknath Shinde: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक के बेटे और पार्टी पदाधिकारियों पर पालघर के एक निजी अस्पताल में हंगामा करने और मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक, पालघर के रिलीफ हॉस्पिटल में एक घायल 'गोविंदा' के इलाज के बिल को लेकर हुए विवाद के बाद अस्पताल के कर्मचारी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पालघर पुलिस ने सत्ताधारी दल के पालघर जिला प्रमुख कुंदन संखे, विधायक राजेंद्र गावित के बेटे रोहित गावित समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।