‘पॉपुलैरिटी से फर्क नहीं पड़ता, सेहत सबसे ऊपर’, मिलावटखोरों पर एक्शन के बाद बोले FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर बात करते हुए तुकाराम मुंढे ने कहा कि स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स खुद को सिर्फ डिलीवरी पार्टनर मानते हैं, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत वे 'फूड बिजनेस ऑपरेटर' की श्रेणी में आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एफडीए ने उनके गोदामों पर भी छापेमारी कर सख्त कदम उठाए हैं। इसके साथ ही, प्रतिबंधित पान मसाला के सरोगेट विज्ञापनों (इलायची एड) के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस जारी किए गए थे। मुंढे ने जानकारी दी कि भेजे गए नोटिस के बाद तीन में से दो अभिनेताओं के जवाब प्राप्त हो चुके हैं, जबकि दिए गए 30 दिनों की समय सीमा में अभी कुछ दिन बाकी हैं।