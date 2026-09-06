‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर घिरे PM Modi, कांग्रेस का हमला तो AAP बोली- ‘खुद को आईने में देखने के बाद लिखी पोस्ट’

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘नाराज फूफा’ वाले बयान को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवाओं के सवालों का जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री का भाषण राजनीतिक प्रचार में बदल गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में विपक्ष के सवालों को दबाने के लिए हर साल नए विशेषण गढ़े जाते हैं, ताकि सरकार की कथित नाकामियों से ध्यान हटाया जा सके।