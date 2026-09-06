पूर्वी दिल्ली में वारदात, युवक पर लाठियों से जानलेवा हमला, चश्मदीद गार्ड को भी दी धमकी

कुछ दिन पहले दिल्ली के नागलोई इलाके में 15 साल के एक छात्र पर चाकू से हमला किया गया था। छात्र स्कूल जा रहा था, तभी कुछ लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्र की बाद में मौत हो गई। बताया गया कि छात्र ने कुछ युवकों को एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने की कोशिश की थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोप है कि लड़कों ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया।