‘सारे विरोधी बौखला गए’, PM नरेंद्र मोदी ने कहा- मैंने ‘दिमागी नक्सल’ कहकर होम्योपैथी की गोली दी

उन्होंने कहा कि आज का युवा कहता है कि स्टार्टअप बनाऊंगा, यूनिकॉर्न खड़ा करूंगा और स्पेस से जुड़ा उद्यम शुरू करूंगा। 2013 से पहले युवाओं के ऐसे सपने नहीं थे। आज गर्व से कहा जाता है कि भारतीय दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी होना चाहिए कि वे कंपनियां भारतीय क्यों नहीं हैं? मोदी ने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत की राह में उठने वाला हर कदम हमारा होना चाहिए।