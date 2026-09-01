मल्लिकार्जुन खरगे का मोदी सरकार पर प्रहार, कहा- जीडीपी का जश्न किस बात का, बेरोजगारी-महंगाई से कराह रहा आम आदमी

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जीडीपी वृद्धि का जश्न मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी के पास ऐसी खुशी मनाने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि आम लोगों पर अभूतपूर्व बेरोजगारी, असहनीय महंगाई और बेलगाम असमानता का बोझ डाला गया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। खरगे ने कहा कि देश में बेरोजगारी 50 साल के उच्चतम स्तर पर है और 40 प्रतिशत युवा स्नातक बेरोजगार हैं। जुलाई 2026 में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग का हर छह में से एक युवा बेरोजगार था। उन्होंने कहा कि हर वर्ष दो करोड़ रोजगार देने का वादा अब टूट चुका है।