6 बेटियों की मां ने अस्पताल से 3 साल के बच्चे को चुराया, बेटे की चाह में बिहार ले गई; 1000 KM पीछा कर पुलिस ने बचाया

Hospital Kidnapping Case: पश्चिमी दिल्ली के एक अस्पताल से 3 साल के बच्चे के गायब होने के बाद पुलिस ने उसे बिहार से ढूंढ निकाला। बच्चा 27 अगस्त को ख्याला के GGS अस्पताल से लापता हुआ था। पुलिस ने CCTV फुटेज और दूसरी जानकारी के आधार पर आरोपी महिला का पता लगाया और करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार के मुंगेर से बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया।