‘महिलाएं घर में रहें’ बयान पर भड़कीं शालिनी अली, ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद को दिया करारा जवाब

डॉ. शालिनी अली की आपत्ति इसी बुनियादी सवाल पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि आज का भारत उस पुराने ढांचे से बहुत आगे निकल चुका है, जिसमें महिला की पूरी पहचान केवल घर और परिवार तक सीमित मानी जाती थी। देश की बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, वैज्ञानिक के रूप में काम कर रही हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बन रही हैं, विश्वविद्यालयों और अदालतों में जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, पत्रकारिता और उद्योग में आगे बढ़ रही हैं और खेल के मैदान में देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं, कठिन वैज्ञानिक परियोजनाओं पर काम कर रही हैं, अस्पतालों में लोगों की जान बचा रही हैं और विश्व मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ऐसे समय में महिलाओं को घर के भीतर बंद रखने का विचार केवल उनकी उड़ान रोकने वाला नहीं है, बल्कि देश की आधी आबादी की क्षमता को सीमित करने की कोशिश जैसा है।