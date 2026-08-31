दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट का सफर होगा आसान! 50 km एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को मंजूरी, 1 घंटे में पूरा होगा सफर

जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केवल सड़क परियोजना पर ही काम नहीं हो रहा है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) ने गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 72.44 किमी लंबे ट्रांजिट कॉरिडोर की योजना का खाका भी तैयार किया है। यह कॉरिडोर हाइब्रिड रैपिड रेल और मेट्रो मॉडल पर आधारित होगा। इसमें क्षेत्रीय यात्राओं के लिए 11 नमो भारत स्टेशन और स्थानीय यात्रियों के लिए 18 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं।