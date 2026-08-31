दिल्ली में 3 साल के बच्चे के साथ प्ले स्कूल में क्या हुआ? CCTV ने खोला राज, केयरटेकर गिरफ्तार!

Delhi News:दिल्ली के मौजपुर इलाके के एक प्ले स्कूल में तीन साल के बच्चे के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। बच्चे के माता-पिता का आरोप है कि स्कूल में उसके साथ मारपीट की गई और उसे कुर्सी से बांधा गया। मामला तब सामने आया जब बच्चा घर पहुंचा और कान में दर्द की शिकायत करने लगा। उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले। इसके बाद परिवार ने डॉक्टर से बच्चे की जांच कराई और स्कूल से CCTV फुटेज मांगी।