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दिल्ली में 3 साल के बच्चे के साथ प्ले स्कूल में क्या हुआ? CCTV ने खोला राज, केयरटेकर गिरफ्तार!

Delhi Child Assault Case: दिल्ली के मौजपुर के एक प्ले स्कूल में 3 साल के बच्चे से कथित मारपीट का मामला सामने आया है। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक महिला केयरटेकर को गिरफ्तार किया है और स्कूल से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ जारी है।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Aug 31, 2026

Delhi Play School Case

मौजपुर के प्ले स्कूल में 3 साल के बच्चे से कथित मारपीट के मामले में महिला केयरटेकर गिरफ्तार।

Delhi News:दिल्ली के मौजपुर इलाके के एक प्ले स्कूल में तीन साल के बच्चे के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। बच्चे के माता-पिता का आरोप है कि स्कूल में उसके साथ मारपीट की गई और उसे कुर्सी से बांधा गया। मामला तब सामने आया जब बच्चा घर पहुंचा और कान में दर्द की शिकायत करने लगा। उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले। इसके बाद परिवार ने डॉक्टर से बच्चे की जांच कराई और स्कूल से CCTV फुटेज मांगी।

परिवार के मुताबिक, कुछ समय से बच्चे के व्यवहार में भी बदलाव नजर आ रहा था। वह स्कूल जाने को लेकर परेशान रहता था। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। जांच में उसके कानों में सूजन की बात सामने आई। इसके बाद परिवार को शक हुआ कि स्कूल में बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है।

CCTV फुटेज से सामने आई बात

माता-पिता ने स्कूल प्रशासन से कक्षा में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग दिखाने को कहा। परिवार का आरोप है कि शुरुआत में स्कूल की ओर से किसी तरह की मारपीट से इनकार किया गया। बाद में उन्होंने CCTV फुटेज मांगी।

परिवार के मुताबिक, उन्हें कथित तौर पर 1,500 रुपए देने के बाद CCTV की रिकॉर्डिंग देखने का मौका मिला। माता-पिता ने 16, 17 और 18 अगस्त की फुटेज देखी। उनका दावा है कि रिकॉर्डिंग में बच्चे को एप्रन से कुर्सी के साथ बांधा हुआ और उसके साथ मारपीट की जाती दिखाई दी।

हालांकि, CCTV फुटेज की पूरी जांच अब पुलिस कर रही है। पुलिस ने स्कूल से संबंधित रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में ले ली है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना कब और किन परिस्थितियों में हुई।

महिला केयरटेकर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने मामले में POCSO एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, एक 35 वर्षीय महिला केयरटेकर को गिरफ्तार किया गया है। मामले में स्कूल से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

परिवार ने बच्चे के साथ यौन दुर्व्यवहार की आशंका भी जताई है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। बच्चे की मेडिकल जांच कराई गई है और रिपोर्ट समेत CCTV फुटेज को जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

भड़के सौरभ भारद्वाज, CM पर साधा निशाना

दिल्ली में बच्चों और छात्राओं के साथ हाल में सामने आए यौन अपराधों को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने लगातार सामने आए तीन मामलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले दो दिनों में दिल्ली में बच्चों और लड़कियों से जुड़े तीन गंभीर मामले सामने आए हैं। उन्होंने मौजपुर के एक प्ले स्कूल में तीन साल के बच्चे के साथ कथित यौन उत्पीड़न का जिक्र किया।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बच्चे के साथ सिर्फ मारपीट हुई थी या मामले में कोई और गंभीर घटना भी हुई। साथ ही स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और वहां काम करने वाले कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

इस घटना के सामने आने के बाद छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई CCTV फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और दूसरे सबूतों के आधार पर की जाएगी।

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Updated on:

31 Aug 2026 02:29 pm

Published on:

31 Aug 2026 02:29 pm

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