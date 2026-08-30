नेपाल की तबाही पर सद्गुरु का बड़ा बयान- प्राकृतिक घटनाओं में दैवी कारण तलाशना छोड़ें, भौतिक नियमों को समझें

उनके मुताबिक आम लोग छोटी-छोटी चीजों के जरिए पर्यावरण में अपने योगदान को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन दुनिया में चल रहे युद्धों के प्रभाव पर उतनी चर्चा नहीं होती। सद्गुरु ने कहा कि युद्धों में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों और बड़े पैमाने पर होने वाली सैन्य गतिविधियों से निकलने वाली गर्मी और पर्यावरणीय प्रभाव को भी समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक मिसाइल का प्रभाव लाखों मोटरसाइकिलों या कारों के बराबर हो सकता है। प्रमुख देशों के बीच लड़े जा रहे युद्धों से पैदा होने वाली गर्मी और तापमान वृद्धि के प्रभाव का आकलन करना भी जरूरी है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को खारिज नहीं किया, लेकिन युद्धों के पर्यावरणीय प्रभाव को भी चर्चा का हिस्सा बनाने की जरूरत बताई।