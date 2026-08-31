‘एक और FIR से क्या डराओगे?’ राहुल गांधी पर केस हुआ तो भड़की कांग्रेस, पवन खेड़ा ने BJP को घेरा

Delhi News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड के हल्द्वानी में FIR दर्ज होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। मामला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी रैली के बाद कथित 'शुद्धिकरण' से जुड़ा है। राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर सवाल उठाए थे और कार्रवाई की मांग की थी। अब उन्हीं की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज होने पर कांग्रेस ने बीजेपी और उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा है।