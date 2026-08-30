Delhi Crime: रोज-रोज के झगड़ों से तंग आया पिता, मानसिक रूप से बीमार बेटे को उतारा मौत के घाट

Delhi Kalindi Kunj Murder Case: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में एक चौंकाने वाली हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने 64 वर्षीय पिता को 38 वर्षीय बेटे गुल हसन की कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पिता ने अपने बेटे को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाने का बहाना बनाकर एक सुनसान जगह पर बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। हसन सिजोफ्रेनिया (Schizophrenia) से पीड़ित बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पहले बेटे के सिर पर पत्थर से वार किया और इसके बाद गला घोंटकर उसकी जान ले ली। 22 अगस्त को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास कालिंदी कुंज में एक लावारिस शिपिंग कंटेनर के अंदर युवक का गंभीर रूप से घायल शव मिला था।