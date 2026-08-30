Delhi Crime: रोज-रोज के झगड़ों से तंग आया पिता, मानसिक रूप से बीमार बेटे को उतारा मौत के घाट

डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने बुजुर्ग पिता ने बीमार बेटे को उतारा मौत के घाट (Photo: IANS)
Delhi Kalindi Kunj Murder Case: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में एक चौंकाने वाली हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने 64 वर्षीय पिता को 38 वर्षीय बेटे गुल हसन की कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पिता ने अपने बेटे को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाने का बहाना बनाकर एक सुनसान जगह पर बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। हसन सिजोफ्रेनिया (Schizophrenia) से पीड़ित बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पहले बेटे के सिर पर पत्थर से वार किया और इसके बाद गला घोंटकर उसकी जान ले ली। 22 अगस्त को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास कालिंदी कुंज में एक लावारिस शिपिंग कंटेनर के अंदर युवक का गंभीर रूप से घायल शव मिला था।
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि 23 अगस्त सुबह 7:13 बजे कालिंदी कुंज पुलिस थाने को एक लावारिस कंटेनर में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। यह कंटेनर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पूर्वी हिस्से में एनटीपीसी की चारदीवारी के पास पड़ा था।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां शव खून से लथपथ हालत में मिला और उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया।
मामले की जांच के लिए सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) सरिता विहार के नेतृत्व में चार पुलिस टीमें गठित की गईं।
जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में मृतक को दो लोगों के साथ घटनास्थल की ओर जाते हुए देखा गया। कुछ समय बाद वही दोनों संदिग्ध अकेले लौटते दिखाई दिए।
पुलिस ने CCTV के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की। जांच टीम आरोपियों तक दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुरी स्थित एक सिलाई फैक्ट्री तक पहुंची। वहां से दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद मृतक की पहचान गुल हसन के रूप में हुई।
पुलिस के मुताबिक, हसन सिजोफ्रेनिया से पीड़ित था और अपनी मानसिक स्थिति के कारण अक्सर माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों के साथ झगड़ा करता था। बार-बार होने वाले विवादों से परेशान होकर 64 वर्षीय तालुकदार अंसारी ने कथित तौर पर अपने बेटे की हत्या करने का फैसला किया।
पुलिस ने बताया कि हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया कंक्रीट का ब्लॉक, आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े और सूती कपड़े से बनी रस्सी, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर गला घोंटने के लिए किया गया था, बरामद कर ली गई है।
पुलिस के मुताबिक, 64 वर्षीय आरोपी ने पूछताछ में कथित तौर पर बताया कि उसका बेटा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और सिजोफ्रेनिया से जूझ रहा था। आरोपी ने अपने 49 वर्षीय साथी की मदद से हत्या को अंजाम देने की बात स्वीकार की है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी ने गुल हसन को इलाज कराने के बहाने लावारिस कंटेनर के पास बुलाया था। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी।
पुलिस इस मामले में हत्या के पीछे के मकसद और वारदात से पहले और बाद की पूरी घटनाओं की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से आगे भी पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
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