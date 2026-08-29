‘भारत में सिर्फ संविधान चलेगा, शरिया नहीं’: मौलाना साजिद रशीदी के ‘इस्लामिक कानून’ वाले बयान पर भड़के संत

राम कचहरी चार धाम मंदिर के महंत ने मौलाना के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत में इस तरह की मांग पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि देश के कानून और संविधान का सम्मान करना हर किसी की जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है।