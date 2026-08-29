दिल्ली-NCR में बारिश का इंतजार, बढ़ेगी गर्मी-उमस; 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

दिल्ली-NCR में गर्मी और धुंध बनी रहेगी; 21 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी (फाइल फोटो-IANS)
Delhi Weather Today: अगस्त का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन दिल्ली-NCR के लोगों को गर्मी और उमस से अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है। शनिवार को राजधानी और आसपास के इलाकों में मौसम गर्म रहने का अनुमान है। आसमान में कुछ समय के लिए बादल आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली के लिए तेज बारिश का कोई बड़ा अलर्ट नहीं है। ऐसे में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को गर्म और उमस भरे मौसम का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। दिन के समय पारा 35 से 37 डिग्री तक जा सकता है। सुबह और रात में भी मौसम पूरी तरह ठंडा नहीं होगा।
दिल्ली से सटे नोएडा में मौसम गर्म और उमस वाला रह सकता है। आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि पूरे नोएडा में अच्छी बारिश हो।
गुरुग्राम में भी दिन गर्म रहने का अनुमान है। यहां अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिन में बाहर निकलने वालों को गर्मी के साथ उमस भी परेशान कर सकती है।
गाजियाबाद में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने का अनुमान है। यहां दिन में धूप तेज हो सकती है और अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।
दिल्ली-NCR में जहां लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वहीं देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 29 अगस्त को 21 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका है।
कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इनकी रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे मौसम में पेड़ या कमजोर ढांचे गिरने से परेशानी हो सकती है। सड़क पर निकलने वालों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। किसानों और मछुआरों के लिए भी मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
दिल्ली में बारिश न होने का असर हवा की गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है। राजधानी के कई इलाकों में AQI खराब स्तर पर दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 376 रहा, जबकि वजीरपुर में यह 220 दर्ज हुआ। IIT दिल्ली में AQI 184 और CRRI मथुरा रोड पर 181 रहा।
इसलिए दिल्ली-NCR में शनिवार का मौसम कुछ ऐसा रहने वाला है। गर्मी, उमस और कुछ इलाकों में धुंधली धूप। फिलहाल बड़ी बारिश की उम्मीद कम है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव से हल्की बारिश हो सकती है। वहीं देश के 21 राज्यों में रहने वाले लोगों को भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
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