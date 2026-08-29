दिल्ली-NCR में बारिश का इंतजार, बढ़ेगी गर्मी-उमस; 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Delhi Weather Today: अगस्त का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन दिल्ली-NCR के लोगों को गर्मी और उमस से अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है। शनिवार को राजधानी और आसपास के इलाकों में मौसम गर्म रहने का अनुमान है। आसमान में कुछ समय के लिए बादल आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली के लिए तेज बारिश का कोई बड़ा अलर्ट नहीं है। ऐसे में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को गर्म और उमस भरे मौसम का सामना करना पड़ सकता है।