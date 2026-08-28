नेपाल आपदा में फंसे भारतीयों पर MEA का बड़ा अपडेट, 320 लापता तो 400 चीन में सुरक्षित

जायसवाल ने कहा, " बाढ़ से प्रभावित इलाके से कल काठमांडू पहुंचे 21 भारतीय नागरिक आज दिल्ली पहुंच गए हैं, ये 21 भारतीय नागरिक तमिलनाडु के हैं। कल हमारे राजदूत ने काठमांडू में उनसे मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना था। इन 21 भारतीय नागरिकों के अलावा, त्रिशूली-1 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 63 भारतीय नागरिकों के बारे में भी जानकारी दी थी। उन्हें भी कल रेस्क्यू किया गया था। उन्होंने कहा, इन 21 और 63 लोगों के अलावा, चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक जमीन के रास्ते सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने की कोशिशें चल रही हैं।