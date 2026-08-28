तमिलनाडु पर मंडरा रहा ‘सुपर अल नीनो’ का खतरा, चेन्नई समेत कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की आशंका

वहीं दूसरी तरफ नेपाल में बाढ़ के बीच सुरक्षित निकाले गए तमिलनाडु के 21 कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री शुक्रवार को काठमांडू से दिल्ली पहुंचे। नेपाली सेना ने उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला था। दिल्ली पहुंचने के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तीर्थयात्रियों से मुलाकात की और उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली। नेपाल में हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। नेपाल-तिब्बत सीमा के समीप एक और झील के फटने के बाद भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों के किनारे बसे गांवों को खाली कराया जा रहा है। नेपाली सेना ने नदी के आसपास मौजूद लोगों और सुरक्षाकर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की सलाह दी है।