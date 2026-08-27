Sivakasi Murder: लूट केस में 4 दिन पहले मिली थी जमानत, महिला के घर पहुंचते ही युवक की हत्या; आखिर क्या हुआ था?

सिवाकासी में युवक की हत्या के बाद जांच में जुटी पुलिस। (फोटो सोर्स-ANI)
Sivakasi Murder Case:तमिलनाडु के सिवाकासी में एक 26 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना की सबसे अहम कड़ी यह है कि युवक कुछ दिन पहले ही एक लूट के मामले में जमानत पर बाहर आया था। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद वह कथित तौर पर एक महिला को बार-बार परेशान कर रहा था। महिला ने उसे अपने घर बुलाया और वहां दोनों के बीच विवाद के बाद युवक पर हमला कर दिया गया।
मृतक की पहचान थंगा मुनीश्वरन के रूप में हुई है। वह सिवाकासी के कलियम्मन मंदिर ओल्ड स्ट्रीट का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक, उसे लूट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और चार दिन पहले ही जमानत मिली थी। जमानत की शर्त के तहत उसे रोज सिवाकासी ईस्ट थाने में जाकर अपनी हाजिरी लगानी पड़ रही थी।
पुलिस का कहना है कि जेल से बाहर आने के बाद थंगा मुनीश्वरन कथित तौर पर मरुधई नाम की महिला के घर रोज जाने लगा था। महिला ने आरोप लगाया था कि युवक उसे परेशान करता था और उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव चल रहा था।
पुलिस के मुताबिक, महिला ने कथित तौर पर युवक को अपने घर बुलाया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया गया। इससे युवक कुछ समय के लिए परेशान हो गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। इसी दौरान उस पर दरांती से हमला किए जाने का आरोप है।
हमले में युवक की गर्दन पर गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए शव विरुधुनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है।
पुलिस जांच में इस घटना की एक पुरानी कड़ी भी सामने आई है। मई में मरुधई ने शिकायत की थी कि छह लोग उसके घर में घुस आए थे। उस समय वह अपनी कुछ दोस्तों के साथ मौजूद थी। आरोप था कि हथियारों से धमकाकर उनके साथ मारपीट की गई और ईश्वरी नाम की महिला के सिर पर चाकू से हमला किया गया।
शिकायत के मुताबिक, इस दौरान सोने के झुमके, चांदी की पायल, मोबाइल फोन और 7 हजार रुपए नकद ले लिए गए थे। कुल सामान की कीमत करीब 60 हजार रुपए बताई गई थी। इसी मामले में पुलिस ने थंगा मुनीश्वरन समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया था।
अब उसी मामले के आरोपी की हत्या ने जांच को नया मोड़ दे दिया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पुरानी घटना और ताजा हत्या के बीच कितना सीधा संबंध है।
सिवाकासी ईस्ट पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मरुधई, उसके 16 साल के बेटे और मदुरै जिले के विलूर की एक महिला रिश्तेदार को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है।
फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात के वक्त वहां कौन-कौन मौजूद था और हत्या की पूरी योजना कैसे बनी। पुलिस की जांच और पूछताछ के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।
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