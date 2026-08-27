Sivakasi Murder: लूट केस में 4 दिन पहले मिली थी जमानत, महिला के घर पहुंचते ही युवक की हत्या; आखिर क्या हुआ था?

Sivakasi Murder Case:तमिलनाडु के सिवाकासी में एक 26 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना की सबसे अहम कड़ी यह है कि युवक कुछ दिन पहले ही एक लूट के मामले में जमानत पर बाहर आया था। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद वह कथित तौर पर एक महिला को बार-बार परेशान कर रहा था। महिला ने उसे अपने घर बुलाया और वहां दोनों के बीच विवाद के बाद युवक पर हमला कर दिया गया।