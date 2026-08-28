DK शिवकुमार के मंत्री बी. नागेंद्र ने दिया इस्तीफा, बोले- मैंने कोई गलत काम नहीं किया, BJP साजिश रच रही है

कांग्रेस नेता ने कहा कि डीके शिवकुमार की सरकार ने बीजेपी से सूखे, केपीएससी और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी।

उन्होंने कहा कि साजिश की राजनीति के चलते हमने कई बार अपील की और विपक्ष से नोटिस देकर चर्चा के लिए आने को कहा। लेकिन वे सूखे, केपीएससी और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा के लिए नहीं आए। बेबुनियाद और बेमुद्दे के मसलों को उठाकर उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि घोटाला हुआ है और झूठे तरीके से प्रदर्शन किए। उन्होंने झूठा दावा किया कि वाल्मीकि घोटाला हुआ है और इससे निर्दोष लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी।